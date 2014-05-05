Парсинг баз SQLite Whatsapp

есть много баз данных SQLite. Нужен скрипт для извлечения в csv данных из этих баз включая УДАЛЁННЫЕ (видел скрипт для парсинга удалённых данных в сети). После извлечения необходимо объединить их все в один, удаляя дубликаты.

Базы данных являются бекапами программы Whatsapp для iPhone поэтому требуется некоторые специфические функции:

-сообщения с медиа файлами должны превращаться в названия файлов чтобы можно было этот файл найти

-даты должны быть в человеческом формате

-разделить беседы по команатам и контактам

-возможность добавлять своё имя для контактов

Так же добавления в csv новых баз данных в дальнейшем

Предоставлять свои базы данных для экспериментов не могу, так что нужно либо своё устройство iOS c Whatsapp либо делать совместно со мной.