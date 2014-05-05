Парсинг баз SQLite Whatsapp

Доброго времени суток Нужна консультация по функции MapReduce, а также необходимо реализовать эту функцию Желательно использование Hadoop в Amazon EC2 или Windows Azure Имеется база данных (таблица) MongoDB на 10 млн. записей/строк, которая будет дополняться MapReduce функция должна выполнять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть много баз данных SQLite. Нужен скрипт для извлечения в csv данных из этих баз включая УДАЛЁННЫЕ (видел скрипт для парсинга удалённых данных в сети). После извлечения необходимо объединить их все в один, удаляя дубликаты.
Базы данных являются бекапами программы Whatsapp для iPhone поэтому требуется некоторые специфические функции:
-сообщения с медиа файлами должны превращаться в названия файлов чтобы можно было этот файл найти
-даты должны быть в человеческом формате
-разделить беседы по команатам и контактам
-возможность добавлять своё имя для контактов
Так же добавления в csv новых баз данных в дальнейшем
Предоставлять свои базы данных для экспериментов не могу, так что нужно либо своё устройство iOS c Whatsapp либо делать совместно со мной.
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