Парсинг баз SQLite Whatsapp

Базы данныхЗакрыт1 заявка177 просмотров
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есть много баз данных SQLite. Нужен скрипт для извлечения в csv данных из этих баз включая УДАЛЁННЫЕ (видел скрипт для парсинга удалённых данных в сети). После извлечения необходимо объединить их все в один, удаляя дубликаты.

Базы данных являются бекапами программы Whatsapp для iPhone поэтому требуется некоторые специфические функции:

-сообщения с медиа файлами должны превращаться в названия файлов чтобы можно было этот файл найти

-даты должны быть в человеческом формате

-разделить беседы по команатам и контактам

-возможность добавлять своё имя для контактов

Так же добавления в csv новых баз данных в дальнейшем

Предоставлять свои базы данных для экспериментов не могу, так что нужно либо своё устройство iOS c Whatsapp либо делать совместно со мной.

SQLite
10 лет назад
Eugen84
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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