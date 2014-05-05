Необходимо реализовать функцию MapReduce [Диплом]

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Доброго времени суток

Нужна консультация по функции MapReduce, а также необходимо реализовать эту функцию

Желательно использование Hadoop в Amazon EC2 или Windows Azure

Имеется база данных (таблица) MongoDB на 10 млн. записей/строк, которая будет дополняться

MapReduce функция должна выполнять поиск в таблице

10 лет назад
lamer811
Никита 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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