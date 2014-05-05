Необходимо реализовать функцию MapReduce [Диплом]

Ситуация очень простая. Нужно сделать следующее: Есть БД (Firebird) нужно: Получить список файлов которые нужно взять из БД. Они хранятся в виде строк. Нужные файлы определяются по флагу. Выкусывается путь и дальше эти файлы копируются в указанный ...
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Доброго времени суток
Нужна консультация по функции MapReduce, а также необходимо реализовать эту функцию
Желательно использование Hadoop в Amazon EC2 или Windows Azure
Имеется база данных (таблица) MongoDB на 10 млн. записей/строк, которая будет дополняться
MapReduce функция должна выполнять поиск в таблице
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