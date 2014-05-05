Сделать копию нескольких разделов сайта impex-jp.com, т.е.: 1. Скачать товары с impex-jp.com/catalogs из разделов: - мототехника, - подвесные моторы, - квадроциклы, - водные мотоциклы, - снегоходы 2. И сделать вывод этих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Есть сайт на поддомене, нужно перенести базу данных с поддомена на основной.
Срочно.
- Похожие заказы
- Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Тема работы: Газета Купи-Продай Предмет: Базы данных Срок выполнения работы: 19.05.2014 Кол-во страниц работы: Дополнительные сведения: Страниц текста немного, основная часть – снимки экрана с работающей бд. Количество источников: Текст должен быть максимально оригинальным для проверки в системе Антиплагиат. ...Закрыт10 лет назад
есть много баз данных SQLite. Нужен скрипт для извлечения в csv данных из этих баз включая УДАЛЁННЫЕ (видел скрипт для парсинга удалённых данных в сети). После извлечения необходимо объединить их все в один, удаляя ...Закрыт10 лет назад
Доброго времени суток Нужна консультация по функции MapReduce, а также необходимо реализовать эту функцию Желательно использование Hadoop в Amazon EC2 или Windows Azure Имеется база данных (таблица) MongoDB на 10 млн. записей/строк, которая будет дополняться MapReduce функция должна выполнять ...Закрыт10 лет назад
Ситуация очень простая. Нужно сделать следующее: Есть БД (Firebird) нужно: Получить список файлов которые нужно взять из БД. Они хранятся в виде строк. Нужные файлы определяются по флагу. Выкусывается путь и дальше эти файлы копируются в указанный ...Базы данных2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Имеется база данных mySQL (предоставлю доступ по phpmyadmin). Скрипт делает много запросов к БД. БД виснет. Очевидно, что нужно оптимизировать БД и/или запросы.Базы данных8 заявокЗакрыт10 лет назад
Опыт работы: - Разработка приложений: интерпретируемые (PHP, JS) и компилируемые (c++ Builder). - Работа с базами данных. Условия: - Удаленная работа.Закрыт10 лет назад
- $50000
Разработка приложения для Win, Android и Apl на базе Python, Kivy. Проект стартовал на сайте www.razoom.org Скачать работающее приложение можно (Win) - http://razoom.org/static/apps/razoom-setup-1.0.0.exe и (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=org.razoom Необходим коллектив программистов, способный удаленно, в команде работать над инновационной технологией ...Базы данных6 заявокЗакрыт10 лет назад
От хостинга пришло интересное письмо "Уведомляем Вас, что работой базы данных MySQL создается повышенная нагрузка на сервер баз данных. Примеры запросов находятся в прикрепленном файле. Оптимизируйте, пожалуйста, Ваши скрипты, SQL-запросы и дайте нам знать о результатах. ...Закрыт10 лет назад
Необходимо сделать базу данных. Необходимо Сделать базу данных в access. Для строительной компании. В базе должен быть учет материала и работы, для каждого клиента.Закрыт10 лет назад