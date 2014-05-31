База данных из контактов на avito.ru

$150
Базы данныхЗавершен7 заявок286 просмотров
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Необходимо создать базу данных в excel из контактов физических лиц, продающих на avito.ru свой автомобиль дороже 500 000 р. в Казани. Всего 2 параметра - имя и телефон. Должно быть 2000 контактов.

Так же нужен парсер по этим параметрам.

10 лет назад
danilx
Данил 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ser25630
Сергей 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$150
1 день
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