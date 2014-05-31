База данных из контактов на avito.ru

Необходимо создать базу данных в excel из контактов физических лиц, продающих на avito.ru свой автомобиль дороже 500 000 р. в Казани. Всего 2 параметра - имя и телефон. Должно быть 2000 контактов.

Так же нужен парсер по этим параметрам.