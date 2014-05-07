Сделать отчет программы Укрсклад

Ситуация очень простая. Нужно сделать следующее: Есть БД (Firebird) нужно: Получить список файлов которые нужно взять из БД. Они хранятся в виде строк. Нужные файлы определяются по флагу. Выкусывается путь и дальше эти файлы копируются в указанный ...