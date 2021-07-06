Требуется выполнение тестового задания по написанию базовых SQL запросов к базе данных Oracle. Задача не включает написание PL/SQL. Ожидается решение стандартных задач, связанных с запросами к данным.
Обработка строк в mysql
В mysql базе данных есть таблица, в которой следующие поля:
- id
- permalink
- permalink_hash
- ещё порядка 15 полей которые в данном случае не представляют интереса
- количество символов в поле permalink этой же записи
- символ двоеточия :
- md5-хэш от поля permalink этой же записи.
22:d368987dd40fdbdaa136728918d85096Мне нужен sql-запрос, который бы автоматом обновлял данные в поле permalink_hash для всей этой таблицы. Запрос должен выполняться через phpmyadmin в браузере.
Дополнительное условие: если поле permalink NULL, пустое или содержит не ссылку, то для этой записи в таблице не нужно менять permalink_hash.
Альтернативное решение — php-скрипт, который бы запускался из браузера (данные для подключения бд нужно будет брать из внешнего файла на том же хостинге) и обновлял поля в таблице.
Оплата на карту или через яндекс деньги. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и сроки.
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