В mysql базе данных есть таблица, в которой следующие поля:

id

permalink

permalink_hash

ещё порядка 15 полей которые в данном случае не представляют интереса

Суммарно в таблице не более 10 000 записей.Поле permalink_hash заполняется следующим образом:

количество символов в поле permalink этой же записи

символ двоеточия :

md5-хэш от поля permalink этой же записи.

Пример значения:

22:d368987dd40fdbdaa136728918d85096 Мне нужен sql-запрос, который бы автоматом обновлял данные в поле permalink_hash для всей этой таблицы. Запрос должен выполняться через phpmyadmin в браузере.

Дополнительное условие: если поле permalink NULL, пустое или содержит не ссылку, то для этой записи в таблице не нужно менять permalink_hash.

Альтернативное решение — php-скрипт, который бы запускался из браузера (данные для подключения бд нужно будет брать из внешнего файла на том же хостинге) и обновлял поля в таблице.

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