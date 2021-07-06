Обработка строк в mysql

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Завершен3 заявки1119 просмотров

В mysql базе данных есть таблица, в которой следующие поля:

  • id
  • permalink
  • permalink_hash
  • ещё порядка 15 полей которые в данном случае не представляют интереса
Суммарно в таблице не более 10 000 записей.Поле permalink_hash заполняется следующим образом:

  • количество символов в поле permalink этой же записи
  • символ двоеточия :
  • md5-хэш от поля permalink этой же записи.
Пример значения:

22:d368987dd40fdbdaa136728918d85096Мне нужен sql-запрос, который бы автоматом обновлял данные в поле permalink_hash для всей этой таблицы. Запрос должен выполняться через phpmyadmin в браузере.

Дополнительное условие: если поле permalink NULL, пустое или содержит не ссылку, то для этой записи в таблице не нужно менять permalink_hash.

Альтернативное решение — php-скрипт, который бы запускался из браузера (данные для подключения бд нужно будет брать из внешнего файла на том же хостинге) и обновлял поля в таблице.

Оплата на карту или через яндекс деньги. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и сроки.

MySQLPHPSQL
4 года назад
FladeX
Максим 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

wlbmv
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$7
1 день
Заказывал у Максима скрипт для обновления записей в базе данных mysql. Результат менее чем через сутки, всё работает как нужно с первого раза. Спасибо!
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи, своевременная оплата.

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wlbmv
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