Ищется специалист для прозвона базы клиентов. Необходимо осуществлять звонки, общаться с клиентами и обновлять информацию в базе данных. Опыт работы в этой области будет преимуществом.
Выполнение тестового задания от потенциального работодателя
Решение стандартных задач на написание базовых SQL запросов к базе данных Oracle, не касаясь PL/SQL.
Заявки фрилансеров
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