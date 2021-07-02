Необходимо разработать таблицу Excel, в которой два пользователя смогут добавлять текстовые и графические данные, при этом доступ к содержимому будет ограничен. Первые колонки должны быть видны, чтобы сотрудники могли отслеживать наличие данных. Также требуется удобное оформление по категориям и тегам. Рассматриваются альтернативные решения, такие как использование WordPress и интеграция с Google Таблицами.