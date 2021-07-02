Выполнение тестового задания от потенциального работодателя

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка6083 просмотра

Решение стандартных задач на написание базовых SQL запросов к базе данных Oracle, не касаясь PL/SQL.

SQL
4 года назад
Z-man
Игорь 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать таблицу Excel с ограниченным доступом информации

    Необходимо разработать таблицу Excel, в которой два пользователя смогут добавлять текстовые и графические данные, при этом доступ к содержимому будет ограничен. Первые колонки должны быть видны, чтобы сотрудники могли отслеживать наличие данных. Также требуется удобное оформление по категориям и тегам. Рассматриваются альтернативные решения, такие как использование WordPress и интеграция с Google Таблицами.

    MySQLWordPress
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно спарсить отзывы на магазинах с Яндекс.Маркета.

    Требуется спарсить отзывы о интернет-магазинах с Яндекс.Маркета по 23 028 URL. Необходимо извлечь название магазина, количество отзывов, h1, ссылки, данные из таблиц, текст отзывов, имя пользователя и аватарку. Результат нужен в формате XML или JSON, а также желательно в обоих форматах. Укажите примерный бюджет и сроки выполнения.

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • В Excel запрограммировать вычисления и построения графиков

    $40

    Необходимо разработать в Excel систему для построения свечных графиков и линий экспоненциальных скользящих средних (EMA) на основе биржевых котировок. Задача включает динамическое обновление данных, возможность выбора временных интервалов и отображение расчетов в табличной форме. Требуется также создать отдельный лист для расчетных данных и настроить интерфейс для удобства работы. Срок выполнения – 4 дня.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Выгрузка данных из московской биржи

    Требуется разработать систему для регулярной автоматической выгрузки данных из Московской биржи. Полученные данные должны отображаться в вашей системе, что позволит эффективно их использовать. Необходимо учесть возможности интеграции и формат данных.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать на linux dhcp server с базой данных

    $100

    Требуется разработка DHCP-сервера на Linux, который будет использовать базу данных для управления IP-адресами. Необходима возможность менять подсети и привязка по MAC-адресам. Полное описание задачи будет предоставлено после согласования.

    Linux
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обзвонить базу клиентов 3000 контактов

    Требуется обзвонить базу клиентов размером 3000 контактов с целью получения заявок на расчет стоимости поставки материалов. Работа осуществляется через CRM-систему с возможностью использования телефонии. Оплата: 5 рублей за успешный звонок и 50 рублей за каждую заявку от клиента. База теплая, что позволяет собрать много заявок.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать сводную таблицу в гугл-таблице

    Необходимо создать сводную таблицу в Google Таблицах, используя данные, собранные из Google Формы. В таблице нужно добавить несколько дополнительных колонок для более глубокого анализа информации. Ожидается, что разработанное решение будет удобным и функциональным.

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    4 года назад