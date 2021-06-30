Создать на linux dhcp server с базой данных

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрытнет заявок112 просмотров

DHCP-сервер с базой данных.

- Все данные берутся из БД и туда же заносятся IP

- Возможность менять подсети

- Привязка по МАС

Полное описание предоставлю при согласовании

Linux
4 года назад
dima_ikar
51 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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