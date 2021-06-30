Необходим фрилансер для сбора контактных данных с крупных европейских выставок. Требуется получить email, имя ЛПР и страну компании. Базовые знания английского языка обязательны. Оплата по количеству обработанных компаний в течение 2 суток после сдачи базы данных.
Создать на linux dhcp server с базой данных
DHCP-сервер с базой данных.
- Все данные берутся из БД и туда же заносятся IP
- Возможность менять подсети
- Привязка по МАС
Полное описание предоставлю при согласовании
Заявки фрилансеров
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