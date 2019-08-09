Парсер данных с сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт10 заявок293 просмотра

Здравствуйте, нужно написать парсер данных с сайтов (парсинг автоматический каждую секунду). Сайтов для парсинга будет около 10

6 лет назад
swdesign16
Артур 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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