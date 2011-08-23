Удаленная работа.

Нужен программист 1с.

Ищу себе помощника.

Интересует специалист для которого в его регионе з/п в 30000 руб. является хорошим уровнем при пятидневном графике.

Наличие сертификатов плюс.

Нет сертификатов минус, но тогда опыт программирования на 1с 8.0 от пяти лет.

Задачи по УТ, БП, УПП. Различные обмены (знание КД 2.0 плюс).

Требование

Четкое выполнение сроков (сроки устанавливаются Вами).

Несколько срывов по незначительным задачам или один раз по крупному- расставание.

Схватывание сути вопроса на лету - должна быть хорошо развита интуиция (у нормального 1сника за 5 лет должна развиться).

Задачи пишут пользователи - мне должно быть проще объяснить Вам, чем сделать самому, иначе сотрудничества не выйдет.

Нужен скайп, любой месенджер(типа аськи), почта, мобильный для смс.

Карта любого банка (желательно сбера) для перевода денег.

Условия

Любые 5 дней в неделю, на Ваш выбор.

8 часов в день. Время начала обсуждается.

Начинаем с загрузки 1 день в неделю.

Оплата почасовая 200 руб./час.

Переработки оплачиваются.

Я сейчас ориентируюсь на 30000 руб, но сумма может быть скорректирована в большую сторону, если сотрудник которого я выберу заявит, что сотрудничество со мной сопряжено с какими то дополнительными и обоснованными издержками с его стороны.

на момент "притирки" я плачу 200 руб. в час.

Когда выходим на "промышленную мощность"- полная загрузка специалиста, я плачу 30000 руб. в месяц.

Я думаю притирка займет от одного до трех месяцев.

После этого, если загрузка падает значительно и по моей вине ставка ясное дело растет.

Если загрузка падает незначительно, то з.п. остается 30000 руб.

Желательно прислать резюме и какую-нить свою обработку или отчет для 8.х, а также пример написанной Вами инструкции(регламента) для пользователей. Также желательно вкратце описать как бы вам было удобно выстроить сотрудничество.