Ищу гуру или бога битрикса

Требования: Опыт работы c любой БД из MSSQL, Oracle, PostgreSQL от двух лет, на уровне оптимизации запросов, написания функций, триггеров. Опыт работы с PostgresSQL Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес. Наличие настроенной программы ...
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Срочно, ищется один или группа программистов Битрикс и виннер
аська 317653917
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