Программист для разработки ПО (Delphi 7 + MySQL 5)

Требования: Опыт работы c любой БД из MSSQL, Oracle, PostgreSQL от двух лет, на уровне оптимизации запросов, написания функций, триггеров. Опыт работы с PostgresSQL Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес. Наличие настроенной программы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист для разработки ПО.
Требования:
1) MySQL 5 (Хранимые процедуры)
2) Delphi 7 (dbExpress)
3) Разработка клиент-серверной программы для оперативного учета Клиентов и их заказов. (Программа работает через Интернет).
Условия работы:
1) Удаленная работа.
2) Возможно постоянное обеспечение заказами.
3) Оплата по договоренности.
Самойлов Артем Вадимович.
Компания AVON.
Резюме отправлять на e-mail: [email protected]
- Похожие заказы
- $1000Базы данных7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Оплата получится примерно в районе 30-50 т.р. ...Базы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Уважаемые Дамы и Господа! Компания PRIMA Development Group является одним из лидеров западноевропейского рынка ИТ-консалтинга и специализируется на предоставлении услуг оптимизации бизнес-процессов и ИТ-аутсорсинга для наших клиентов - лидеров промышленного и потребительского мировых рынков. К числу ...Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Срочно, ищется один или группа программистов Битрикс и виннер аська 317653917Закрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle) на полную или 50% занятость (3-6дней в неделю). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного ...Базы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...Базы данных1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется опытный(!) разработчик 1C. Особенно интересует опыт в интеграции 1С со сторонними источниками данных. Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня). Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...Закрыт13 лет назад
- $2000
Ведущий специалист отдела разработки отчетности Приглашается в крупную страховую компанию для работы в проекте усовершенствования КИС. Основные обязанности: Анализ бизнес-процессов и требований заказчика. Разработка и согласование ФТ, ТЗ и другой проектной документации. ...Закрыт13 лет назад