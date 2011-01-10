Программист для разработки ПО (Delphi 7 + MySQL 5)

Здравствуйте! Требуется опытный(!) разработчик 1C. Особенно интересует опыт в интеграции 1С со сторонними источниками данных. Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня). Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы ...