Программист для разработки ПО (Delphi 7 + MySQL 5)

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Требуется программист для разработки ПО.

Требования:

1) MySQL 5 (Хранимые процедуры)

2) Delphi 7 (dbExpress)

3) Разработка клиент-серверной программы для оперативного учета Клиентов и их заказов. (Программа работает через Интернет).

Условия работы:

1) Удаленная работа.

2) Возможно постоянное обеспечение заказами.

3) Оплата по договоренности.

Самойлов Артем Вадимович.

Компания AVON.

Резюме отправлять на e-mail: [email protected]

MySQLDelphi
13 лет назад
ArtemAVON
Артем 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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