Программист Oracle / My SQL / MS SQL

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Уважаемые Дамы и Господа!

Компания PRIMA Development Group является одним из лидеров западноевропейского рынка ИТ-консалтинга и специализируется на предоставлении услуг оптимизации бизнес-процессов и ИТ-аутсорсинга для наших клиентов - лидеров промышленного и потребительского мировых рынков.

К числу наших клиентов относятся крупнейшие мировые производители и сервисные компании, в т.ч. Wrigley, Hewlett Packard, The Nielsen Company, Masterfoods, Siemens, Nike и другие.

В связи с развитием нашего бизнеса и расширением масштаба деятельности мы заинтересованы в создании на украинском рынке сети компаний-партнеров по разработке программного обеспечения для наших клиентов. На данном этапе мы заинтересованы в сотрудничестве с украинскими компаниями, которые специализируются на разработке:

баз данных (Oracle, MySQL, MS SQL)

Для компаний- партнеров, которые вовлечены в реализацию наших проектов, мы предлагаем

возможность приобретения международного опыта,

развитие Вашей компании и выведение ее на новый качественный уровень,

получение опосредованного доступа к базе данных наших клиентов, насчитывающей около 4000 западных компаний,

возможность сохранить и развивать собственную компанию, а не предоставлять своих сотрудников для реализации чужих проектов,

возможность указывать в перечне выполненных проектов Вашей компании названия клиентов - компаний с мировым именем, для которых Вы работали

Ваша компания получает доступ к экспертному мнению разработчиков других компаний, которые уже являются партнерами PRIMA Development Group.

Мы будем рады предложить сотрудничество в реализации проектов по разработке программного обеспечения компании, отвечающей следующим критериям:

опыт работы в создании программных продуктов от 2 лет,

наличие сработавшегося коллектива,

налаженный менеджмент и формализованные процессы взаимодействия внутри команды и с Клиентами,

используемые технологии согласно указанного выше перечня,

наличие офиса, инфраструктуры и организованных рабочих мест для разработчиков,

готовность развиваться и следовать установленному Клиентом стандарту работы,

умение работать качественно и заканчивать работу в заранее оговоренный срок и в рамках утвержденного бюджета.

В случае заинтересованности Вашей компании в сотрудничестве с PRIMA Development Group просим Вас направить презентацию Вашей компании по адресу [email protected] с указанием следующей информации:

название компании, форма собственности, год создания Вашей компании,

направления деятельности и специализация компании

количество сотрудников по технологиям разработки программного обеспечения, имеющиеся сертификаты

количество реализованных проектов за последний календарный год

клиенты и рекомендации

Информация о компании на сайте www.pdgroup.co

Oracle
13 лет назад
hrpdgroup
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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