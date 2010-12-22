Программист Oracle / My SQL / MS SQL

Требования: Опыт работы c любой БД из MSSQL, Oracle, PostgreSQL от двух лет, на уровне оптимизации запросов, написания функций, триггеров. Опыт работы с PostgresSQL Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес. Наличие настроенной программы ...
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Уважаемые Дамы и Господа!
Компания PRIMA Development Group является одним из лидеров западноевропейского рынка ИТ-консалтинга и специализируется на предоставлении услуг оптимизации бизнес-процессов и ИТ-аутсорсинга для наших клиентов - лидеров промышленного и потребительского мировых рынков.
К числу наших клиентов относятся крупнейшие мировые производители и сервисные компании, в т.ч. Wrigley, Hewlett Packard, The Nielsen Company, Masterfoods, Siemens, Nike и другие.
В связи с развитием нашего бизнеса и расширением масштаба деятельности мы заинтересованы в создании на украинском рынке сети компаний-партнеров по разработке программного обеспечения для наших клиентов. На данном этапе мы заинтересованы в сотрудничестве с украинскими компаниями, которые специализируются на разработке:
баз данных (Oracle, MySQL, MS SQL)
Для компаний- партнеров, которые вовлечены в реализацию наших проектов, мы предлагаем
возможность приобретения международного опыта,
развитие Вашей компании и выведение ее на новый качественный уровень,
получение опосредованного доступа к базе данных наших клиентов, насчитывающей около 4000 западных компаний,
возможность сохранить и развивать собственную компанию, а не предоставлять своих сотрудников для реализации чужих проектов,
возможность указывать в перечне выполненных проектов Вашей компании названия клиентов - компаний с мировым именем, для которых Вы работали
Ваша компания получает доступ к экспертному мнению разработчиков других компаний, которые уже являются партнерами PRIMA Development Group.
Мы будем рады предложить сотрудничество в реализации проектов по разработке программного обеспечения компании, отвечающей следующим критериям:
опыт работы в создании программных продуктов от 2 лет,
наличие сработавшегося коллектива,
налаженный менеджмент и формализованные процессы взаимодействия внутри команды и с Клиентами,
используемые технологии согласно указанного выше перечня,
наличие офиса, инфраструктуры и организованных рабочих мест для разработчиков,
готовность развиваться и следовать установленному Клиентом стандарту работы,
умение работать качественно и заканчивать работу в заранее оговоренный срок и в рамках утвержденного бюджета.
В случае заинтересованности Вашей компании в сотрудничестве с PRIMA Development Group просим Вас направить презентацию Вашей компании по адресу [email protected] с указанием следующей информации:
название компании, форма собственности, год создания Вашей компании,
направления деятельности и специализация компании
количество сотрудников по технологиям разработки программного обеспечения, имеющиеся сертификаты
количество реализованных проектов за последний календарный год
клиенты и рекомендации
Информация о компании на сайте www.pdgroup.co
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