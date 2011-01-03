Серверный программист для GameAPI

Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Оплата получится примерно в районе 30-50 т.р. в месяц, в зависимости от скорости работы. Обычно одна задача - это группа методов API. Методы примерно такие же ВКонтакте: getFriends, getProfiles, execute, getPhotos и т.д. Каждый метод тестируется с помощью unit тестов, которые также пишет разработчик.

Обязанности:

Разработка API для игр, похожего на API ВКонтакте. Самостоятельный поиск технических решений (часто нестандартных).

Требования:

Хорошее владение не только PHP, но и каким-нибудь другим языком (желательно Java и Python).

Владение SQL.

Опыт работы с Linux серверами, (желательно Gentoo).

Умение и желание читать чужой код.

Умение и желание пользоваться Unit-тестами (обязательно).

Понимание принципов ООП.

Опыт работы с mongodb (желательно).

Склонность к изучению новых технологий.

Проживание в Москве или в Подмосковье.

Условия:

Работа удаленная. График свободный. При хороших результатах возможно оформление на постоянку.

Резюме можно присылать на адрес: [email protected]

О компании: http://gametome.ru/about/

Полный текст вакансии: http://gametome.ru/career/