Серверный программист для GameAPI

Требования: Опыт работы c любой БД из MSSQL, Oracle, PostgreSQL от двух лет, на уровне оптимизации запросов, написания функций, триггеров. Опыт работы с PostgresSQL Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес. Наличие настроенной программы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Оплата получится примерно в районе 30-50 т.р. в месяц, в зависимости от скорости работы. Обычно одна задача - это группа методов API. Методы примерно такие же ВКонтакте: getFriends, getProfiles, execute, getPhotos и т.д. Каждый метод тестируется с помощью unit тестов, которые также пишет разработчик.
Обязанности:
Разработка API для игр, похожего на API ВКонтакте. Самостоятельный поиск технических решений (часто нестандартных).
Требования:
Хорошее владение не только PHP, но и каким-нибудь другим языком (желательно Java и Python).
Владение SQL.
Опыт работы с Linux серверами, (желательно Gentoo).
Умение и желание читать чужой код.
Умение и желание пользоваться Unit-тестами (обязательно).
Понимание принципов ООП.
Опыт работы с mongodb (желательно).
Склонность к изучению новых технологий.
Проживание в Москве или в Подмосковье.
Условия:
Работа удаленная. График свободный. При хороших результатах возможно оформление на постоянку.
Резюме можно присылать на адрес: [email protected]
О компании: http://gametome.ru/about/
Полный текст вакансии: http://gametome.ru/career/
- Похожие заказы
- $1000Базы данных7 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые Дамы и Господа! Компания PRIMA Development Group является одним из лидеров западноевропейского рынка ИТ-консалтинга и специализируется на предоставлении услуг оптимизации бизнес-процессов и ИТ-аутсорсинга для наших клиентов - лидеров промышленного и потребительского мировых рынков. К числу ...Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Срочно, ищется один или группа программистов Битрикс и виннер аська 317653917Закрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle) на полную или 50% занятость (3-6дней в неделю). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного ...Базы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...Базы данных1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется опытный(!) разработчик 1C. Особенно интересует опыт в интеграции 1С со сторонними источниками данных. Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня). Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...Закрыт13 лет назад
- $2000
Ведущий специалист отдела разработки отчетности Приглашается в крупную страховую компанию для работы в проекте усовершенствования КИС. Основные обязанности: Анализ бизнес-процессов и требований заказчика. Разработка и согласование ФТ, ТЗ и другой проектной документации. ...Закрыт13 лет назад
Требуется квалифицированный программист 1C 8 Все подробности обсуждаются в ICQ 577823876Базы данных1 заявкаЗакрыт13 лет назад