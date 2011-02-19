Требуется программист PHP для удаленной работы

Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle) на полную или 50% занятость (от 3 до 6 дней в неделю). ...
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Требования:
PHP5/OOP, HTML/CSS/Javascript, MySQL5 (MyISAM, InnoDB)
Хорошее знание MySQL, умение работы с высоко нагрузочными проектами,
умение оптимизировать сложные структуры данных.
Дополнительные знания которые будут плюсом:
Zend Framework, SOAP, SVN, JQuery, AJAX, Знание UNIX на уровне пользователя
Условия работы:
Интересные высоконагруженные веб-проекты и дружная команда.
Постоянная занятость. Работа удаленная
Тестовый период 2 месяца – 1000$, после прохождение теста – 2000$
Справки по icq 144034501
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