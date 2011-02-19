Требуется программист PHP для удаленной работы

$2000
Базы данныхЗакрыт2 заявки337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

PHP5/OOP, HTML/CSS/Javascript, MySQL5 (MyISAM, InnoDB)

Хорошее знание MySQL, умение работы с высоко нагрузочными проектами,

умение оптимизировать сложные структуры данных.

Дополнительные знания которые будут плюсом:

Zend Framework, SOAP, SVN, JQuery, AJAX, Знание UNIX на уровне пользователя

Условия работы:

Интересные высоконагруженные веб-проекты и дружная команда.

Постоянная занятость. Работа удаленная

Тестовый период 2 месяца – 1000$, после прохождение теста – 2000$

Справки по icq 144034501

PHP
13 лет назад
sergey2411
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист БД PostgreSQL

    $1000

    Требования: Опыт работы c любой БД из MSSQL, Oracle, PostgreSQL от двух лет, на уровне оптимизации запросов, написания функций, триггеров. Опыт работы с PostgresSQL Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес. Наличие настроенной программы ...

    PostgreSQL
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для разработки ПО (Delphi 7 + MySQL 5)

    Требуется программист для разработки ПО. Требования: 1) MySQL 5 (Хранимые процедуры) 2) Delphi 7 (dbExpress) 3) Разработка клиент-серверной программы для оперативного учета Клиентов и их заказов. (Программа работает через Интернет). Условия работы: 1) Удаленная работа. 2) Возможно постоянное обеспечение заказами. 3) ...

    MySQLDelphi
    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Серверный программист для GameAPI

    $2500

    Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Оплата получится примерно в районе 30-50 т.р. ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Oracle / My SQL / MS SQL

    Уважаемые Дамы и Господа! Компания PRIMA Development Group является одним из лидеров западноевропейского рынка ИТ-консалтинга и специализируется на предоставлении услуг оптимизации бизнес-процессов и ИТ-аутсорсинга для наших клиентов - лидеров промышленного и потребительского мировых рынков. К числу ...

    Oracle
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Профессионал программист БД Delphi

    $2500

    Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle) на полную или 50% занятость (3-6дней в неделю). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного ...

    Delphi
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Профессионал программист БД Delphi

    $2500

    Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...

    Delphi
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Профессионал программист БД Delphi

    $2500

    Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...

    Delphi
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик 1C

    Здравствуйте! Требуется опытный(!) разработчик 1C. Особенно интересует опыт в интеграции 1С со сторонними источниками данных. Обязательное условие: проживание в Киеве, доступность в Skype в течении рабочего дня (или хотя бы половину дня). Пожалуйста, присылайте примеры работ, которые Вы ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад