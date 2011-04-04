Программист 1С

Приглашаем на работу на условиях неполного рабочего дня или удаленной работы

Программиста 1С

Требования:

высшее техническое образование (профильное);

приветствуется наличие сертификатов специалиста или профессионала по платформе «1С: Предприятие 8. Управление торговлей»;

опыт работы от 2 лет опыт по администрированию, доработке типовых конфигураций «1С:Предприятие 8.0/8.1.Управление торговлей»;

знание возможностей типовых решений «1С: Предприятие 8. Управление торговлей»;

знание (установка/конфигурирование/устранение проблем) системы «1С: Предприятие 8.Управление торговлей»;

желателен опыт внедрения 1С: Предприятие 8;

знание предметной области торговли, складского учета, продаж;

способность объяснить пользователям как работает та или иная опция программы, каким образом можно выполнять различные операции в 1С;

Обязанности:

доработка типовой конфигурации 1С:Предприятие 8. Управление торговлей под нужды компании: анализ требований, выработка предложений и их реализация, настройка и сопровождение существующей конфигурации;

проверка работоспособности системы, написание отчетов, обработок переноса данных и прочее;

консультирование пользователей;

разработка документации, составление пользовательских инструкций.

Условия:

график работы: "удаленка", неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, возможны варианты;

оплата труда почасовая, размер оплаты обсуждается при собеседовании;

в перспективе возможна работа на постоянной основе.