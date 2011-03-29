Архитектор БД

$2000
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Компания easyVeasy приглашает к длительному сотрудничеству талантливого Архитектора Баз Данных.

Расмотрим офисную работу в Днепропетровске, если будет кандидат.

Основные обязанности:

- Проектирование БД

Требования:

- Не менее 5 лет опыта в разработке схемы БД и концептуальном анализе схемы данных приложения.

- Не менее 5 лет опыта работы с СУБД MySQL (оптимизация операционной системы под нужды БД, тюнинг MySQL, поддержка, мониторинг и т.д.)

- Опыт в кластеризации данных с помощью MySQL

- Значительный опыт в масштабировании MySQL, учитывая большой объем данных и высокие / очень высокие нагрузки

- Опыт в разработке документации по схеме БД и решении проблемных ситуаций

- Опыт использования инструментария по оптимизации производительности MySQL, мониторинга состояния, автоматический failover

- Большим плюсом будет опыт работы с другими БД (Oracle, MS SQL SERVER)

- Приветствуется умение быть продуктивным при использовании гибких методологий разработки приложения (Agile).

- Большим плюсом будет опыт программирования на PHP 5

Личные качества:

- Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

- Умение планировать и оценивать свои задачи

- Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

- Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

- Оплата от $1500 до $2000.

- Работу над интересным проектом

- Полный удалённый рабочий день (10 – 19 GMT +1). Возможен гибкий график работы.

Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.

13 лет назад
vivankov
Вадим 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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