Удаленная работа. Нужен программист 1с. Ищу себе помощника. Интересует специалист для которого в его регионе з/п в 30000 руб. является хорошим уровнем при пятидневном графике. Наличие сертификатов плюс. Нет сертификатов минус, но тогда опыт программирования на 1с 8.0 от пяти ...
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Программист Delphi7 для работы над проектом в офисе/удаленно. Требования: ВО, опыт программирования от 3 лет, опыт разработки БД в Delphi приложений типа СКЛАД, Магазин. Знания SQL, БД FireBird. Желателен опыт интеграции с Delphi - 1С.
Описание создаваемого проекта:
-выпуск товарной продукции;
- печать счетов, накладных, счетов-фактур и т.п.
- работа с договорами;
- интеграция с 1С.
От соискателя:
Резюме с описанием разработанных проектов;
Рабочая версия программы с описанием действий по установке;
Пример исходных текстов (листинг 1-2 модулей).
Оплата - по результатам собеседования
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