Программист Delphi7

Базы данныхЗакрытнет заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Программист Delphi7 для работы над проектом в офисе/удаленно. Требования: ВО, опыт программирования от 3 лет, опыт разработки БД в Delphi приложений типа СКЛАД, Магазин. Знания SQL, БД FireBird. Желателен опыт интеграции с Delphi - 1С.

Описание создаваемого проекта:

-выпуск товарной продукции;

- печать счетов, накладных, счетов-фактур и т.п.

- работа с договорами;

- интеграция с 1С.

От соискателя:

Резюме с описанием разработанных проектов;

Рабочая версия программы с описанием действий по установке;

Пример исходных текстов (листинг 1-2 модулей).

Оплата - по результатам собеседования

Delphi
13 лет назад
Promserv2011
Сергей 
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист 1С

    $1000

    Удаленная работа. Нужен программист 1с. Ищу себе помощника. Интересует специалист для которого в его регионе з/п в 30000 руб. является хорошим уровнем при пятидневном графике. Наличие сертификатов плюс. Нет сертификатов минус, но тогда опыт программирования на 1с 8.0 от пяти ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется программист PHP для удаленной работы

    $2000

    Требования: PHP5/OOP, HTML/CSS/Javascript, MySQL5 (MyISAM, InnoDB) Хорошее знание MySQL, умение работы с высоко нагрузочными проектами, умение оптимизировать сложные структуры данных. Дополнительные знания которые будут плюсом: Zend Framework, SOAP, SVN, JQuery, AJAX, Знание UNIX на уровне пользователя Условия работы: Интересные высоконагруженные ...

    PHP
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист БД PostgreSQL

    $1000

    Требования: Опыт работы c любой БД из MSSQL, Oracle, PostgreSQL от двух лет, на уровне оптимизации запросов, написания функций, триггеров. Опыт работы с PostgresSQL Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес. Наличие настроенной программы ...

    PostgreSQL
    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для разработки ПО (Delphi 7 + MySQL 5)

    Требуется программист для разработки ПО. Требования: 1) MySQL 5 (Хранимые процедуры) 2) Delphi 7 (dbExpress) 3) Разработка клиент-серверной программы для оперативного учета Клиентов и их заказов. (Программа работает через Интернет). Условия работы: 1) Удаленная работа. 2) Возможно постоянное обеспечение заказами. 3) ...

    MySQLDelphi
    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Серверный программист для GameAPI

    $2500

    Мы ищем разработчика для поэтапной реализации большой группы задач, связанных с улучшением нашего серверного API для игр. Оплата сдельная, по каждой задаче, но поток задач постоянный и непрекращающийся. Оплата получится примерно в районе 30-50 т.р. ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Oracle / My SQL / MS SQL

    Уважаемые Дамы и Господа! Компания PRIMA Development Group является одним из лидеров западноевропейского рынка ИТ-консалтинга и специализируется на предоставлении услуг оптимизации бизнес-процессов и ИТ-аутсорсинга для наших клиентов - лидеров промышленного и потребительского мировых рынков. К числу ...

    Oracle
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Профессионал программист БД Delphi

    $2500

    Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle) на полную или 50% занятость (3-6дней в неделю). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного ...

    Delphi
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Профессионал программист БД Delphi

    $2500

    Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас есть проект который разрабатывался ...

    Delphi
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад