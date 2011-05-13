Программист 1С

Базы данныхЗакрыт1 заявка231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания Service Point™ специализируется в области построения учета, инжиниринга и автоматизации бизнес-процессов наших клиентов. Наша компания ориентируется на исследования и разработку учетных технологий для предоставления клиентам услуг уровня консалтинга.

Требуется разработчик 1С/фрилансер /СПД, для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе.

Требования :

• Опыт работы от 3х лет

• Знание 7й и 8й версий 1С

• Знание оперативного, управленческого, а также основ бухгалтерского и налогового учета.

• Эффективный, быстро-реагирующий на поставленные задачи.

Навики :

• Обновление баз данных, как на типовых, так и доработанных конфигурациях;

• Составление документации к доработкам;

• Составление ТЗ на доработку под требование клиента;

• Устранение типовых ошибок;

• Самостоятельная разработка конфигурации под желание заказчика;

Условия Работы :

• Зароботок будет зависеть от скорости и качества выполненной работы.

• Достаточное количество разноплановых проектов.

• Обязательное условие : наличие открытого СПД.

Всех желающих приступить к сотрудничеству просьба отправлять свои резюме на адрес : « [email protected] , [email protected] , с портфолио по выполненным проектам.

13 лет назад
stimjob
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист 1С

    $1000

    Удаленная работа. Нужен программист 1с. Ищу себе помощника. Интересует специалист для которого в его регионе з/п в 30000 руб. является хорошим уровнем при пятидневном графике. Наличие сертификатов плюс. Нет сертификатов минус, но тогда опыт программирования на 1с 8.0 от пяти ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист Java/RED5/MySQL

    $2500

    Ищу человека, на проект - Java специалиста с опытом работать с БД. С опытом создания приложений под Red5 Желательно из Санкт Петербурга.

    MySQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик SQL Server

    $1000

    Предлагается удаленная работа для специалиста по SQL Server 2005(8). Возможно заинтересует специалистов из регионов. Размещаю вакансию, как частное лицо, мне нужен помощник на проекте, который сам веду с заказчиком, но мне не хватает времени. Требования - Проектирование баз данных - ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист 1С

    Приглашаем на работу на условиях неполного рабочего дня или удаленной работы Программиста 1С Требования: высшее техническое образование (профильное); приветствуется наличие сертификатов специалиста или профессионала по платформе «1С: Предприятие 8. Управление торговлей»; опыт работы от 2 лет ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно! Специалист по NHIBERNATE

    Очень срочно (в идеале уже сегодня) нужен специалист по NHIBERNATE . Контактировать на выбор по: скайпу,асе,мейлу,телефону,в личку.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Архитектор БД

    $2000

    Компания easyVeasy приглашает к длительному сотрудничеству талантливого Архитектора Баз Данных. Расмотрим офисную работу в Днепропетровске, если будет кандидат. Основные обязанности: - Проектирование БД Требования: - Не менее 5 лет опыта в разработке схемы БД и концептуальном анализе схемы данных приложения. - ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Delphi7

    Программист Delphi7 для работы над проектом в офисе/удаленно. Требования: ВО, опыт программирования от 3 лет, опыт разработки БД в Delphi приложений типа СКЛАД, Магазин. Знания SQL, БД FireBird. Желателен опыт интеграции с Delphi - 1С. ...

    Delphi
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист PHP для удаленной работы

    $2000

    Требования: PHP5/OOP, HTML/CSS/Javascript, MySQL5 (MyISAM, InnoDB) Хорошее знание MySQL, умение работы с высоко нагрузочными проектами, умение оптимизировать сложные структуры данных. Дополнительные знания которые будут плюсом: Zend Framework, SOAP, SVN, JQuery, AJAX, Знание UNIX на уровне пользователя Условия работы: Интересные высоконагруженные ...

    PHP
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для разработки ПО (Delphi 7 + MySQL 5)

    Требуется программист для разработки ПО. Требования: 1) MySQL 5 (Хранимые процедуры) 2) Delphi 7 (dbExpress) 3) Разработка клиент-серверной программы для оперативного учета Клиентов и их заказов. (Программа работает через Интернет). Условия работы: 1) Удаленная работа. 2) Возможно постоянное обеспечение заказами. 3) ...

    MySQLDelphi
    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад