Программист 1С

Компания Service Point™ специализируется в области построения учета, инжиниринга и автоматизации бизнес-процессов наших клиентов. Наша компания ориентируется на исследования и разработку учетных технологий для предоставления клиентам услуг уровня консалтинга.

Требуется разработчик 1С/фрилансер /СПД, для долгосрочного сотрудничества на удаленной основе.

Требования :

• Опыт работы от 3х лет

• Знание 7й и 8й версий 1С

• Знание оперативного, управленческого, а также основ бухгалтерского и налогового учета.

• Эффективный, быстро-реагирующий на поставленные задачи.

Навики :

• Обновление баз данных, как на типовых, так и доработанных конфигурациях;

• Составление документации к доработкам;

• Составление ТЗ на доработку под требование клиента;

• Устранение типовых ошибок;

• Самостоятельная разработка конфигурации под желание заказчика;

Условия Работы :

• Зароботок будет зависеть от скорости и качества выполненной работы.

• Достаточное количество разноплановых проектов.

• Обязательное условие : наличие открытого СПД.

Всех желающих приступить к сотрудничеству просьба отправлять свои резюме на адрес : « [email protected] , [email protected] , с портфолио по выполненным проектам.