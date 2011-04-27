Специалист Java/RED5/MySQL

Удаленная работа. Нужен программист 1с. Ищу себе помощника. Интересует специалист для которого в его регионе з/п в 30000 руб. является хорошим уровнем при пятидневном графике. Наличие сертификатов плюс. Нет сертификатов минус, но тогда опыт программирования на 1с 8.0 от пяти ...
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Ищу человека, на проект - Java специалиста с опытом работать с БД.
С опытом создания приложений под Red5
Желательно из Санкт Петербурга.
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