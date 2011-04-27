Специалист Java/RED5/MySQL

Предлагается удаленная работа для специалиста по SQL Server 2005(8). Возможно заинтересует специалистов из регионов. Размещаю вакансию, как частное лицо, мне нужен помощник на проекте, который сам веду с заказчиком, но мне не хватает времени. Требования - Проектирование баз данных - ...