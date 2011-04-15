Разработчик SQL Server

Предлагается удаленная работа для специалиста по SQL Server 2005(8).

Возможно заинтересует специалистов из регионов.

Размещаю вакансию, как частное лицо, мне нужен помощник на проекте, который сам веду с заказчиком, но мне не хватает времени.

Требования

- Проектирование баз данных

- Разработка хранимых процедур

- Оптимизация запросов

Желательно

- Знание английского (чтение, письмо)

- SSIS

- .NET

Условия

- Полная занятость

- Гибкий график

- Оплата 1000$/ мес

- Быть онлайн в оговоренное время, нужен хороший интернет.