Разработчик SQL Server

Удаленная работа. Нужен программист 1с. Ищу себе помощника. Интересует специалист для которого в его регионе з/п в 30000 руб. является хорошим уровнем при пятидневном графике. Наличие сертификатов плюс. Нет сертификатов минус, но тогда опыт программирования на 1с 8.0 от пяти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагается удаленная работа для специалиста по SQL Server 2005(8).
Возможно заинтересует специалистов из регионов.
Размещаю вакансию, как частное лицо, мне нужен помощник на проекте, который сам веду с заказчиком, но мне не хватает времени.
Требования
- Проектирование баз данных
- Разработка хранимых процедур
- Оптимизация запросов
Желательно
- Знание английского (чтение, письмо)
- SSIS
- .NET
Условия
- Полная занятость
- Гибкий график
- Оплата 1000$/ мес
- Быть онлайн в оговоренное время, нужен хороший интернет.
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