Разработка SQL-запросов и хранимых процедур

Добрый день!

У нас база данных веб-сайта MS SQL 2000, есть потребность в разработке ряда хранимых процедур для вытаскивания информации для веб-сайта. Нужен разработчик для написания процедур и запросов.

Работа на длительное время, с нерегулярной загрузкой. Поэтому пишите, пожалуйста, свои ставки в час.

Мы дадим доступ на удаленную машину, с которой вести разработку).

С уважением,

Вадим