Нужен толковый программист для решения текущей одноразовой задачи. Смысл задачи: подправить экспорт базы данных на сайте: http://deneg-vsem.org. Требования: 1) Возраст от 23 лет. 2) Умение разбираться в чужих кодах. ...
Репликация и хранилище данных.
Детали в ТЗ.
Заявки фрилансеров
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