Сделать локально ipgeobase

Приветствую!

Уже окончательно добивает своими проблемами сайт http://ipgeobase.ru/ - через него у нас идет определение региона/города и по ip в форме выводятся соответствующие поля через запрос к их серверу в формате http://pix.my/UhUaD9

Но благо они предоставляют возможность сделать выгрузку и огранизовать всю работу локально - http://ipgeobase.ru/cgi-bin/Archive.cgi Интересует исключительно гео по России. Все остальные страны можно и нужно будет удалить из базы, чтобы лишнего не оставлять.

Нагуглил следующее решение https://goo.gl/84Vyi8 Но автор в описании сам пишет, что данное решение не подойдет если будет много запросов - в таком случае делать реализацию через Mysql - то что нам и требуется собственно сделать)

Задача не срочная, но авансы не буду давать. Работу делаете у себя на сервере - мне по teamviewer или скриншотами показываете, что реализация через MySQL идет у вас. Даете мне ссылку, я меняю в своем скрипте:

$xmlIP = file_get_contents('http://ipgeobase.ru:7020/geo?ip=' . $ip);

на ваш урл

﻿$xmlIP = file_get_contents('http://vasya.ru/geo?ip=' . $ip);

Вижу, что все работает - обмениваемся деньги