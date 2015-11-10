Создание клиентской базы для маркетинга продукта

Приветствую, уважаемые Есть задача: Нужно создать онлайн БД, для хранения и обработки вопросов запросов пользователей. (предполагается от 20 до 200 пользователей). Всего 2 базы данных и 2 интерфейса функции и структура очень похожи, разное назначение. Создать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поиск информации в открытых источниках и формирование базы данных российских организаций (более 1 000 шт), представленных на рынке, заполнение информации по каждой организации (5-10 параметров) и подготовка отчета в формате Microsoft Excel
- Похожие заказы
- $250Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $400
Необходимо сделать сервер приложений и клиент. Клиенты редактируют одну общую для всех таблицу с фото. Использовать mORMot Framework или RealThinClient SDK. Речь идет о создании надежного приложения, где может быть сотня клиентов. Функции сервера: Служба Windows; Подключен к БД Firebird – ...Закрыт8 лет назад
Создание базы данных с фотографиями учеников, клиентов и моделей для школы парикмахерского мастерства в Санкт-Петербурге. Поиск по номеру телефона, и по фамилии.Базы данных23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется вывести данные из двумерного ассоциативного массива, в таблицу (желательно div'ами). Таблица фиксированных размеров (26 строк/7 столбцов), является расписанием. Массив в приложенном файле. контактыЗакрыт8 лет назад
Нужно вытащить картинки из программы АвтоДилер. Картинки лежат в Firebird базе и зашифрованы. Пример того что лежит в прикрепленном файле. Более подробно опишу кандидату. Нужно написать программу которая будет делать это автоматом. Если получится вытащить ...Базы данных3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно: Создать систему учета наличия товаров - приход-расход. Так же в системе должен вводиться курс евро, по которому считается стоимость и процент наценки, исходя из стоимости продажи. В редактировании каждого товара есть поле, где указывается магазин, ...Базы данных10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется помощь в написании OLAP отчетов на диалекте MDX (немного отличается от MsSQL): http://www.iccube.com/support/documentation/index.php Примеры отчетов: - анализ последних остатков за период; - анализ продаж за -1 месяц; - отношение продаж этого года к прошлому году структура БД и конкретное ТЗ ...Базы данныхнет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 2 таблицы: 1) Приём пищи – столбы " Время приёма пищи Белки Жиры Углеводы" joxi.ru/Y2LqOENfkZkLA6 2) База дынных калорийности – "название продукта, белки, жиры, углеводы" joxi.ru/l2ZVGQWubJba2J Задача При заполнении приёмов пищи хочется писать ...Базы данных1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Надо сделать вывод данных из таблиц терминала Quik в базу данных MySQL в режиме реального времени, так что бы данные учитывались по идентификатору (то есть разделялись от разных пользователей) (идентификатор присваивался со стороны администратора) и ...Закрыт8 лет назад
Обнаружили, что сайт нестабильно стал работать - на многих страницах ошибки от БД вида Table is marked as crashed. Восстановление таблиц через phpMyAdmin результата не даёт. Требуется специалист, который мог бы разобраться в причинах появления ошибок и ...Базы данных9 заявокЗакрыт8 лет назад