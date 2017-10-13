Приветствую! Уже окончательно добивает своими проблемами сайт http://ipgeobase.ru/ - через него у нас идет определение региона/города и по ip в форме выводятся соответствующие поля через запрос к их серверу в формате http://pix.my/UhUaD9 ...
Создать базу эл.адресов целивой аудитории для рассылкишаблонных пимем
Сформировать базу Эл.ящиков конкретногорегиона, актуалых пользователей.очень Срочно
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