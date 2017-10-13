Приветствую! Уже окончательно добивает своими проблемами сайт http://ipgeobase.ru/ - через него у нас идет определение региона/города и по ip в форме выводятся соответствующие поля через запрос к их серверу в формате http://pix.my/UhUaD9 ...
Нужен разработчик Битрикс24
Под проект нужен разработчик битрикс24 НЕ CMS. Важно умение (желание) работать с бизнес-процессами, crm системой, подключение приложений (ip-телефония, интеграция с сайтом/соц.сетями). Более подробно предлагаем пообщаться в скайп.
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