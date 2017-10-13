Нужен разработчик Битрикс24

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Под проект нужен разработчик битрикс24 НЕ CMS. Важно умение (желание) работать с бизнес-процессами, crm системой, подключение приложений (ip-телефония, интеграция с сайтом/соц.сетями). Более подробно предлагаем пообщаться в скайп.

8 лет назад
guest_15071213949754
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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