AWS - разработчик с опытом работы с решениями Amazon Web Services

Нужна помощь в написании макроса для эксель документа в гугл докс, а именно нужно зафиксировать формулу в ячейках. То есть, например, если в ячейках А1:A31 стоят какие-нибудь формулы и в эти ячейки добавить какое-нибудь числа, то ...