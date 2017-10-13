Создание базы данных для использования в сети.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт13 заявок285 просмотров

Нужно создать форму ввода данных, через которую в дальнейшем будет наполняться база данных. Так же нужна форма, с помощью которой в дальнейшем можно будет фильтровать таблицы по нужным параметрам.

8 лет назад
Romish92
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров