Для постоянного сотрудничества ищем специалиста который может решить вопросы по API Rest, подключениям 1С к Power BI, созданию баз данных SQL. Проектов много!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать коннектор для Google Data Studio, для автоматизации сбора данных из Adfox SSP.
Необходимо организовать автоматический сбор данных (рекламодатель, рекламная кампания, показы, клики, досмотры и прочее) из Adfox SSP, для работы с дашборадами в Google Data Studio.
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