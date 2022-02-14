Небольшой интерфейс с локальной базой данных на C# WPF

СРОЧНО. Необходимо создать небольшую программу (интерфейс) на С# WPF (MVVM) с локальной базой данных (SQLite, Entity Framework (на ваше усмотрение)).

Программа должна иметь следующее: слева скрывающееся меню с выбором вкладок, справа контент, открывающийся из вкладок меню.

Параметры меню:

1)"Модель" (Будет делаться потом, пока пустой)

2)"Свойства слоя" (см скрин 2,3) для которого и будет делаться база данных.

Должна быть возможность добавления(скрин 3), удаления и сохранения.

Должен быть выбор набора параметров из трех(скрин 3). Для каждого параметра должна быть возможность изменения единицы измерения.

3)"Параметры поверхностной нагрузки" (скрин 4)

Тип выбираем из: а) точечная нагрузка;б) равномерно распределенная нагрузка;в) модель пьезоактуатора

Направление:а)нормальное б)произвольное в) касательное

Остальное как на скриншоте

4)"Единицы измерения"(скрин 5)

Выбор из представленных в (скрин 6) ((вместо h, как на 5м скрине с параметрами МПа, КПа)))

Дополнительно:

Работаю по безопасной сделке. В месенджеры не перехожу.

Код должен быть максимально закомменитрованным, т.к. в дальнейшем будет дорабатываться и доделываться.

В меню должна быть возможность сохранения всех введенных параметров.