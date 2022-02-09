Обработать данные из массива и сравнить их с данными из бд, интеграция в мой скрипт js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить возможность передачи данных о оплаченных заказах getcourse в smartsender что бы в дальнейшем можно было вести разные рассылки по покупателям в зависимости от продукта который они покупали, без использования сервисов вроде zapier с подписками и оплатой пользователей за шт.
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