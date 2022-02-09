Необходимо настроить возможность передачи данных о оплаченных заказах getcourse в smartsender что бы в дальнейшем можно было вести разные рассылки по покупателям в зависимости от продукта который они покупали, без использования сервисов вроде zapier с подписками и оплатой пользователей за шт.