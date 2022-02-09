Необходимо настроить возможность передачи данных о оплаченных заказах getcourse в smartsender что бы в дальнейшем можно было вести разные рассылки по покупателям в зависимости от продукта который они покупали, без использования сервисов вроде zapier с ...
Автоматизация выгрузки БД с сайта поставщика в Prestashop (PHP-скрипт)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт поставщика с базой товаров в формате .CSV, нужно написать скрипт который будет автоматически выкачивать эту базу и заполнять карточки товаров по шаблону.
План работ такой:
PHP-скрипт который скачивает базу поставщика
Заливает во временную БД для обработки (под определенный шаблон)
Делает обработку
Настройка импорта товаров через плагин prestashop
Настройка скачивания по cron, настройка truncate table для временных таблиц
Тестирование
- Похожие заказы
- Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Обработать данные из массива и сравнить их с данными из бд, интеграция в мой скрипт jsЗакрыт2 года назад
- $65
[b]ТЗ выгрузка данных YC в свою БД[/b] Документация YClients [url=https://developers.yclients.com/ru/#operation/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2]https://developers.yclients.com/ru/#operation/Получить%20список%20клиентов[/url] Данные необходимо сохранять в БД PostgreSQL, размещенную на reg.ru [b]Таблицы:[/b] 1 Записи 2 Клиенты 2.1 Категории клиентов 3 Сотрудники 3.1 Должности сотрудников 4 Услуги ...Завершен2 года назад
- $133
Собрать базу всех кадастровых номеров земельных участков на расстоянии 15 минут пешком от всех станций метро и МЦД в Москве и московской области Можно вручную, можно парсингом или иным способом, мне без разницы, главное результатБазы данных4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть список турагентств.Нужно сделать программу для работы моих менеджеров с этими турагентсвами.Загрузить этот список в программу,иметь возможность редактировать карточки данных турагентства,добавлять новые и удалять не существующие,менять статус работы с ними,форма регистрации менеджеров и их личные ...Закрыт2 года назад
- $500
Сейчас ангуляр 1.5.8 нужно перевести на версию от 2 и выше.Мануала нет, сервис связан с метео и агро данными.Есть гитлаб. возможно посредством мр гитлаба. оценить нужно не почасовую работу, а полностью за проект. и также сообщить ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно будет разработать API для сервиса Рассылки и Парсинга телеграмм чатов Дизайн и Фрон по сути уже готов Проект довольно большой то и ищу человека на долгое сотрудничество также могу предложить процент от заработка с продукта Оставляйте свой ...Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача интегрировать в мой сайт колонку в которой будет собираться информация о транзакциях с bsc блокчейна. Ссылка где это уже реализовано https://biswap.cryptotool.info/latest-mint (не работает с хрома). Единственное отличние - сайт который сбросил выше берет информацию с bscscan, ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно для автоматичкского заполнения ярлыка для отпарвления на почту.Базы данных3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо перенести данных из базы ЗУП КОРП в базу обычную ЗУП. При самостоятельной попытке выдает такую ошибку. http://joxi.ru/KAxWW5qhVKvGQ2 Необходимо перенести данные по перс учету, расчету заработной платы и исчисления необходимых налогов и взносов. Большинством доп ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад