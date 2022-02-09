Автоматизация выгрузки БД с сайта поставщика в Prestashop (PHP-скрипт)

Есть сайт поставщика с базой товаров в формате .CSV, нужно написать скрипт который будет автоматически выкачивать эту базу и заполнять карточки товаров по шаблону.

План работ такой:

PHP-скрипт который скачивает базу поставщика

Заливает во временную БД для обработки (под определенный шаблон)

Делает обработку

Настройка импорта товаров через плагин prestashop

Настройка скачивания по cron, настройка truncate table для временных таблиц

Тестирование