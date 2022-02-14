Всем привет. Ищем специалиста (группу людей) для разработки MVP DeFi платформы, а так-же дальнейшей её доработки и усовершенствования.ТЗ прикрепил в файле. Для экономии времени можно брать исходники других платформ с гитхаба. (pancakeswap и других примеров)Указывайте свою цену и сроки.