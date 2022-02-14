Работа из ArmoCRM

Ищем опытного специалиста для настройки системы сквозной аналитики рекламных кампаний Используем Data Studio для отображения сводных таблиц данных и дашбордов, данные лежат в MySQL. Проблема заключается в медленной подгрузке данных в инструмент аналитики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сфера деятельности - продажа собственного сервиса
Презентация готового решения и возможностей системы
Необходимы предложения по настройке
Главная задача - Перенос существующей базы CloseCRM с комментариями и перепиской с клиентом. Настройка категорий партнеров и выделение клиентов под партнеров.
Интересует интеграция с различными каналами связи и автоматизация воронки
2. Передавать статусы сделок в сквозную аналитику Яндекс. Метрики, а именно - передвижение кандидатов (сделок) по этапам воронки
- Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
СРОЧНО. Необходимо создать небольшую программу (интерфейс) на С# WPF (MVVM) с локальной базой данных (SQLite, Entity Framework (на ваше усмотрение)). Программа должна иметь следующее: слева скрывающееся меню с выбором вкладок, справа контент, открывающийся из вкладок меню. Параметры ...Закрыт2 года назад
- $110
Есть сайт поставщика с базой товаров в формате .CSV, нужно написать скрипт который будет автоматически выкачивать эту базу и заполнять карточки товаров по шаблону. План работ такой: PHP-скрипт который скачивает базу поставщика Заливает во временную БД для обработки ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить возможность передачи данных о оплаченных заказах getcourse в smartsender что бы в дальнейшем можно было вести разные рассылки по покупателям в зависимости от продукта который они покупали, без использования сервисов вроде zapier с ...Закрыт2 года назад
Обработать данные из массива и сравнить их с данными из бд, интеграция в мой скрипт jsЗакрыт2 года назад
- $65
[b]ТЗ выгрузка данных YC в свою БД[/b] Документация YClients [url=https://developers.yclients.com/ru/#operation/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2]https://developers.yclients.com/ru/#operation/Получить%20список%20клиентов[/url] Данные необходимо сохранять в БД PostgreSQL, размещенную на reg.ru [b]Таблицы:[/b] 1 Записи 2 Клиенты 2.1 Категории клиентов 3 Сотрудники 3.1 Должности сотрудников 4 Услуги ...Завершен2 года назад
- $133
Собрать базу всех кадастровых номеров земельных участков на расстоянии 15 минут пешком от всех станций метро и МЦД в Москве и московской области Можно вручную, можно парсингом или иным способом, мне без разницы, главное результатБазы данных4 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть список турагентств.Нужно сделать программу для работы моих менеджеров с этими турагентсвами.Загрузить этот список в программу,иметь возможность редактировать карточки данных турагентства,добавлять новые и удалять не существующие,менять статус работы с ними,форма регистрации менеджеров и их личные ...Закрыт2 года назад
- $500
Сейчас ангуляр 1.5.8 нужно перевести на версию от 2 и выше.Мануала нет, сервис связан с метео и агро данными.Есть гитлаб. возможно посредством мр гитлаба. оценить нужно не почасовую работу, а полностью за проект. и также сообщить ...Базы данныхнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно будет разработать API для сервиса Рассылки и Парсинга телеграмм чатов Дизайн и Фрон по сути уже готов Проект довольно большой то и ищу человека на долгое сотрудничество также могу предложить процент от заработка с продукта Оставляйте свой ...Закрыт2 года назад