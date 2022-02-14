Настроить Data Studio для отчетов по рекламным кампаниям

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Ищем опытного специалиста для настройки системы сквозной аналитики рекламных кампаний

Используем Data Studio для отображения сводных таблиц данных и дашбордов, данные лежат в MySQL.

Проблема заключается в медленной подгрузке данных в инструмент аналитики

2 года назад
guest_16450097717299
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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