Составить ТЗ для алгоритма обмена данными через облачную таблицу

Задание на создание облачной файловой системы для хранения и обмена информации в формате Excel.

Формирование файловой системы, управляющей таблицами Excel (не более 50 файлов) на облачном сервисе (к примеру, One Drive).

Главная задача – организация обмена информацией через облачную файловую систему между Генератором информации и Получателем информации по средствам стандартной синхронизации Excel.

Информация для обмена указана в Приложении 1.

Участники процесса обмена информацией:

1. Генератор информации – создает в своей базе данных данные.

2. Администратор – отвечает за стабильную работу системы обмена информации. Логирование всех синхронизаций. Логирование всех изменений при синхронизации. Имеет возможность копировать данные.

3. Получатель информации – загружает в свою базу данных данные из облачной файловой системы.

Процесс обмена информацией (рис 1):

1. Генератор информации из своей базы данных загружает данные в файл Excel находящийся на его ресурсе – материнский файл.

2. Данные из материнского файла по средствам стандартной синхронизации Excel дублируются на файл Excel в облаке – зеркало.

Синхронизация происходит автоматически. Либо при появлении новой информации в материнском файле, либо настроена по времени (каждый час).

3. При синхронизации данных из материнского файла в зеркало автоматически создаются логи.

У Администратора на облаке: 1. Протокол синхронизации: IP материнского файла, время синхронизации, размер новой синхронизированной информации. 2. Файл с отчетом об изменениях: информация об измененных ячейках в зеркале.

У Генератора информации - Протокол синхронизации: Дата и время синхронизации, размер синхронизированной информации, подтверждение успешной синхронизации.

4. Данные из зеркала копируются в файлы на облаке для нужд Администратора.

Копирование по запросу Администратора.

5. Данные из файла получателя по средствам стандартной синхронизации Excel дублируются в файл Excel на ресурсе Получателя информации.

Синхронизация происходит автоматически. Либо при появлении новой информации в материнском файле, либо настроена по времени (каждый час).

6. При синхронизации данных из зеркала в файл Excel на ресурсе Получателя информации автоматически создаются логи.

У Администратора на облаке - Протокол синхронизации: IP файл Excel на ресурсе Получателя информации, время синхронизации, размер новой синхронизированной информации.

У Получателя информации - Протокол синхронизации: Дата и время синхронизации, размер синхронизированной информации, подтверждение успешной синхронизации.

Общие требования.

Генератор информации по IP (либо логину и паролю) должен иметь доступ к зеркалу на облаке в части касающейся только его информации (количество генераторов на начальном этапе 1 в Киате и от 6 до 10 в России), так же должна быть возможность создания отдельного доступа для каждого участника-получателя данных для просмотра касающейся только его информации на облаке, настройка доступа каждого участника через администратора облака. (Логин. Пароль)

Администратор должен иметь возможность создавать новый доступ с аналогичными имеющимся настройками при появлении новых генераторов или получателей информации.

Ежедневный бэкап всех файлов имеющихся на облаке в отдельные папки и доступ к ним Администратора.

Защита от несанкционированного доступа в облако (двух уровневая аутентификация).

Вопросы специалисту:

- Возможен ли указанный выше процесс обмена информации по средствам готовых решений ПО компании Microsoft? (да – настройка, нет – предложения альтернатив)

- Требования ко всем участникам процесса при синхронизации сотен тысяч строк информации?