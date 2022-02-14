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Составить ТЗ для алгоритма обмена данными через облачную таблицу
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Задание на создание облачной файловой системы для хранения и обмена информации в формате Excel.
Формирование файловой системы, управляющей таблицами Excel (не более 50 файлов) на облачном сервисе (к примеру, One Drive).
Главная задача – организация обмена информацией через облачную файловую систему между Генератором информации и Получателем информации по средствам стандартной синхронизации Excel.
Информация для обмена указана в Приложении 1.
Участники процесса обмена информацией:
1. Генератор информации – создает в своей базе данных данные.
2. Администратор – отвечает за стабильную работу системы обмена информации. Логирование всех синхронизаций. Логирование всех изменений при синхронизации. Имеет возможность копировать данные.
3. Получатель информации – загружает в свою базу данных данные из облачной файловой системы.
Процесс обмена информацией (рис 1):
1. Генератор информации из своей базы данных загружает данные в файл Excel находящийся на его ресурсе – материнский файл.
2. Данные из материнского файла по средствам стандартной синхронизации Excel дублируются на файл Excel в облаке – зеркало.
Синхронизация происходит автоматически. Либо при появлении новой информации в материнском файле, либо настроена по времени (каждый час).
3. При синхронизации данных из материнского файла в зеркало автоматически создаются логи.
У Администратора на облаке: 1. Протокол синхронизации: IP материнского файла, время синхронизации, размер новой синхронизированной информации. 2. Файл с отчетом об изменениях: информация об измененных ячейках в зеркале.
У Генератора информации - Протокол синхронизации: Дата и время синхронизации, размер синхронизированной информации, подтверждение успешной синхронизации.
4. Данные из зеркала копируются в файлы на облаке для нужд Администратора.
Копирование по запросу Администратора.
5. Данные из файла получателя по средствам стандартной синхронизации Excel дублируются в файл Excel на ресурсе Получателя информации.
Синхронизация происходит автоматически. Либо при появлении новой информации в материнском файле, либо настроена по времени (каждый час).
6. При синхронизации данных из зеркала в файл Excel на ресурсе Получателя информации автоматически создаются логи.
У Администратора на облаке - Протокол синхронизации: IP файл Excel на ресурсе Получателя информации, время синхронизации, размер новой синхронизированной информации.
У Получателя информации - Протокол синхронизации: Дата и время синхронизации, размер синхронизированной информации, подтверждение успешной синхронизации.
Общие требования.
Генератор информации по IP (либо логину и паролю) должен иметь доступ к зеркалу на облаке в части касающейся только его информации (количество генераторов на начальном этапе 1 в Киате и от 6 до 10 в России), так же должна быть возможность создания отдельного доступа для каждого участника-получателя данных для просмотра касающейся только его информации на облаке, настройка доступа каждого участника через администратора облака. (Логин. Пароль)
Администратор должен иметь возможность создавать новый доступ с аналогичными имеющимся настройками при появлении новых генераторов или получателей информации.
Ежедневный бэкап всех файлов имеющихся на облаке в отдельные папки и доступ к ним Администратора.
Защита от несанкционированного доступа в облако (двух уровневая аутентификация).
Вопросы специалисту:
- Возможен ли указанный выше процесс обмена информации по средствам готовых решений ПО компании Microsoft? (да – настройка, нет – предложения альтернатив)
- Требования ко всем участникам процесса при синхронизации сотен тысяч строк информации?
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