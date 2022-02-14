Подключение 1С к Power BI, создание баз данных SQL

Необходимо продолжить формирование базы организаций в Google Таблице: найти контактные данные(номера телефонов и адрес почтового ящика) организаций и их обороты за 2020 и 2021 гг. Общее количество контактов: 3,816 Алгоритм работы: 1. Получить доступы к Google документу и ...
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