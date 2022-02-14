Собрать информацию об организациях.

Необходимо продолжить формирование базы организаций в Google Таблице: найти контактные данные(номера телефонов и адрес почтового ящика) организаций и их обороты за 2020 и 2021 гг.

Общее количество контактов: 3,816

Алгоритм работы:

1. Получить доступы к Google документу и к ресурсу для поиска данных.

2. Из документа взять ИНН организации и вставить в поисковую строку на ресурсе, найти сведения о данной организации и вставить их в незаполненные поля в таблице. Приступить к поиску информации о следующей организации в том же порядке.

3. Если контактных данных нет, пропускаем данную ячейку и ищем следующих.

Проверка и оплата:

Проверяется каждая 1000 контактов.

Оплата по итогу всей проделанной работы.

Срок до 28 февраля 2022 г.