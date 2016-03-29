Разобраться по удаленке, почему не работает почтовый сервер, на оборудовании CentOS, сайт отображается с ошибками БД. Пытались сами решить проблему, покапались, есть мысли, но сами окончательно решить не можем. Вообще нужен кто-то кто разбирается в ...
Сравнение и обработка двух прайсов
В целом задача сделать заказ на основании прайса полученного от поставщика по состоянию наличия у нас товара. Загружаем прайс поставщика и наш прайс, сравниваем по артикулу с возможностью добавления / удаления префикса например у нас артикул ро-2321 а у поставщика в прайсе 2321 добавляем ро- ищем одинаковые выводим в таблицу для выбора товаров для заказа, отмечаем нужный нам товар проставляя количество . В конце нужно сохранить прайс поставщика с выбранным количеством позиции для заказа. Прайс поставщика не меняется только добавляется в колонке заказ - количество заказанного товара. При добавлении прайса добавить с какой строки начать обработку и какой закончить. И нужно пропускать строки с описаниями (Категории).
На фото этапы работы с прайсами, названия колонок итоговой таблицы варианты выборки по колонкам.
Выбранный исполнитель
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