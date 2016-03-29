Сравнение и обработка двух прайсов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен4 заявки190 просмотров

В целом задача сделать заказ на основании прайса полученного от поставщика по состоянию наличия у нас товара. Загружаем прайс поставщика и наш прайс, сравниваем по артикулу с возможностью добавления / удаления префикса например у нас артикул ро-2321 а у поставщика в прайсе 2321 добавляем ро-  ищем одинаковые выводим в таблицу для выбора товаров для заказа, отмечаем нужный нам товар проставляя количество . В конце нужно сохранить прайс поставщика с выбранным количеством позиции для заказа. Прайс поставщика не меняется только добавляется в колонке заказ - количество заказанного товара. При добавлении прайса  добавить с какой строки начать обработку и какой закончить. И нужно пропускать строки с описаниями (Категории).

На фото этапы работы с прайсами, названия колонок итоговой таблицы варианты выборки по колонкам.

9 лет назад
zac49
52 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ed_come
Эдуард 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 лет назад
$20
3 дня
Как всегда отличная работа, при работе исправлялось и корректировалось с учетом задания без лишних вопросов. Все сделано как в ТЗ. Буду сотрудничать и в дальнейшем, советую.
Отличный заказчик! Как и в прошлый раз - подробное ТЗ, быстрый отклик на уточнение рабочих моментов, оплата - всё как и должно быть для нормальной работы. Рад, что наше сотрудничество продолжилось. Желаю успехов !

Заявки фрилансеров

ed_come
Эдуард 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
9 лет назад
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