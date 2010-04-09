Требуется модифицировать программу на c++ builder

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен4 заявки260 просмотров

Требуется модифицировать программу на c++ builder

Нужно переписать уже готовую работу на генерирование приходных кассовых ордеров под счет-фактуры.

Скрины того что требуется прилагаются. Интерфейс можно оставить прежний.

Нужно чтобы выходила счет-фактура заданного образца.

Программа в архиве полностью рабочая с исходными кодами. Срок выполнения неделя. Цену предлагайте сами.

15 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Maksim11
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с таким человеком. Все понятно и четко (Вопрос - ответ). Работал без предоплаты. Заказчик честно рассчитался.

Заявки фрилансеров

Maksim11
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • База данных абонентов (access + Delphi)

    Нужна прога к диплому (БД должна быть в access, а интерфейс в delphi ) отвечать только в проект, указывайте цену и сроки если какие вопросы сразу отписывайте их сюда в проект. ...

    Delphi
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание небольшой программы (на Access (VBA)?)

    1. Необходимо создать программу, которая позволит вручную добавлять пользователей системы - физических лиц (паспортные данные, история обращений, могут быть фотографии). 2. Так-же, вручную добавлять объекты, которыми пользователи могут пользоваться, ...

    VBA
    Базы данных19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсинг базы с сайта

    Уважаемые коллеги, необходимо взять с сайта http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/ базу всех аккредитованных вузов и поместить в эксель файл для последующей удобной навигации по переченю аккредитованных образовательных программ. В заявке прошу ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Шаблон базы 1с

    $35

    Для интернет-магазина (Битрикс) необходимо сделать шаблон базы товаров на 1с. В дальнейшем эта база будет наполняться владельцами магазина и выгружаться/загружаться на сайт. В магазине 15 категорий товаров и около сотни табличных параметров ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Открыть готовую базу MySQL

    Есть база данных MySQL, есть приложение которое её раньше открывало, через HeidiSQL_4 и mysql-5.0.67-win32, после переустановки ОС приложение перестало открывать базу. Нужно рассказать, как правильно настроить HeidiSQL_4 ...

    MySQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Преобразовать структуру таблицы

    Необходим скрипт (предпочтительно хранимая процедура MySQL), который позволит преобразовать одномерную таблицу (MySQL) в три связанные. Подробное техническое задание в приложении.

    MySQL
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка таблицы MySQL

    В таблице SQL есть строки с тектовым полем post_text где ссылки имеют такой вид : http://www.sit e.co/im ... ***.JPG Эти ссылки должны иметь вид : [img:12lhumc1]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img:12lhumc1] Ссылки практически все ...

    MySQLSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад