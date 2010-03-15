Преобразовать структуру таблицы

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт8 заявок271 просмотр

Необходим скрипт (предпочтительно хранимая процедура MySQL), который позволит преобразовать одномерную таблицу (MySQL) в три связанные. Подробное техническое задание в приложении.

MySQL
15 лет назад
denoller
Денис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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