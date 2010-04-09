Написать 2 формулы и макрос для базы данных Access

Из своего опыта фрилансера могу сказать что Грегори отличный заказчик. Всегда на связи и что самое главное на любой вопрос сразу есть четкий ответ. Человек точно знает что ему требуется. Большой плюс, что любой участок программы обсуждаем, т.к. первоначальный вариант может не совсем подходить для решения текущих задач. Работой с Грегори остался очень доволен, и не только из-за его личностных характеристик, но и из-за очень интересного проекта!