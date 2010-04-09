Написать 2 формулы и макрос для базы данных Access

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен13 заявок293 просмотра

Тз по запросу. Работа несложная, для профи на 10 минут.

15 лет назад
md_house
Грэгори 
53 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Выбранные исполнители

vyden
Денис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$35
21 день
Andrei_ra
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$146
10 дней
Если существуют по настоящему адекватный фрилансер - то это Андрей. Выполнил очень большой объём работы за небольшой срок, подошёл ответственно и с должным терпением. С ним хочется работать дальше. Всё, что он сделал, работает и помогает нам работать. После оплаты без каких либо замечаний выполнял дополнительные замечания. Просто супер!
Из своего опыта фрилансера могу сказать что Грегори отличный заказчик. Всегда на связи и что самое главное на любой вопрос сразу есть четкий ответ. Человек точно знает что ему требуется. Большой плюс, что любой участок программы обсуждаем, т.к. первоначальный вариант может не совсем подходить для решения текущих задач. Работой с Грегори остался очень доволен, и не только из-за его личностных характеристик, но и из-за очень интересного проекта!

Заявки фрилансеров

vyden
Денис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
Andrei_ra
Андрей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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