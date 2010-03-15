Обработка таблицы MySQL

В таблице SQL есть строки с тектовым полем post_text где ссылки имеют такой вид :

http://www.sit

e.co/im ... ***.JPG

Эти ссылки должны иметь вид :

[img:12lhumc1]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img:12lhumc1]

Ссылки практически все одинаковые до названий файла изображения. В этом тектовом поле (post_text) таких ссылок может быть много. После произведения замены ссылок в post_text нужно поменять параметры других полей, а именно :

- post_attachment = 0

- bbcode_bitfield = CA==

- bbcode_uid = 12lhumc1