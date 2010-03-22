Нужно синхронизировать базу с evrorazbor.ru и 1С
Парсинг базы с сайта
Уважаемые коллеги,
необходимо взять с сайта http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/ базу всех аккредитованных вузов и поместить в эксель файл для последующей удобной навигации по переченю аккредитованных образовательных программ.
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо доделать в кратчайшие сроки проект на Postgresql _ некоторые моменты на PostGis/ Разработчик обязательно с Украины, постоянная связь.Закрыт15 лет назад
- $35
Для интернет-магазина (Битрикс) необходимо сделать шаблон базы товаров на 1с. В дальнейшем эта база будет наполняться владельцами магазина и выгружаться/загружаться на сайт. В магазине 15 категорий товаров и около сотни табличных параметров ...Закрыт15 лет назад
Есть база данных MySQL, есть приложение которое её раньше открывало, через HeidiSQL_4 и mysql-5.0.67-win32, после переустановки ОС приложение перестало открывать базу. Нужно рассказать, как правильно настроить HeidiSQL_4 ...Закрыт15 лет назад
Необходим скрипт (предпочтительно хранимая процедура MySQL), который позволит преобразовать одномерную таблицу (MySQL) в три связанные. Подробное техническое задание в приложении.Базы данных8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Тз по запросу. Работа несложная, для профи на 10 минут.Базы данных2 исполнителяЗавершен15 лет назад
В таблице SQL есть строки с тектовым полем post_text где ссылки имеют такой вид : http://www.sit e.co/im ... ***.JPG Эти ссылки должны иметь вид : [img:12lhumc1]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img:12lhumc1] Ссылки практически все ...Закрыт15 лет назад
Есть сайт http://www.avtoradio.net/ - но перестал работать по причине, блокировки его хостером. http://www.avtoradio.net/index6 - его вид можно посмотреть здесь. На вопрос хостеру о причине блокировки, был получен следующий ответ: ...Завершен15 лет назад
- $20
В базе ~12 таблиц. Требуется добавить индексы куда надо - в таблицах может быть около миллиона записей и хотелось чтобы выборка происходила как можно быстрее.Закрыт15 лет назад
- $10
Для людей, знающих Microsoft Access. Требуется создать БД в Microsoft Access по 4-5 звёздочным гостиницам в Риге (http://www.booking.com/searchresults.html?sid=f8dc63dd01f97431dba9c7acfe8e4c4a;class_interval=1;idf=1;offset=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;ss_all=0;city=-3212216;origin=disamb) Там всего около 35 гостиниц, всё можно делать вручную, работа на ...Завершен15 лет назад