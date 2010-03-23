Необходимо доделать в кратчайшие сроки проект на Postgresql _ некоторые моменты на PostGis/ Разработчик обязательно с Украины, постоянная связь.
Очистить таблицы MS SQL
Очистить таблицы баз MS SQL, таблицы оставить, а данные в них удалить...
сроки и цены...
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