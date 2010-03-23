Очистить таблицы MS SQL

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Завершен13 заявок306 просмотров

Очистить таблицы баз MS SQL, таблицы оставить, а данные в них удалить...

сроки и цены...

SQL
15 лет назад
_Voronn_
Николай 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Maxsimus89
Руслан 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Жаль выше оценки нету... Отличный исполнитель свое дело знает и работает аккуратно, а главное делает то, что нужно... и с первого раза! Рекомендую с ним работать - не подведет!
Адекватный заказчик- оплата поступила вовремя, все как договаривались.

Заявки фрилансеров

Maxsimus89
Руслан 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад

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