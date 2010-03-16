Создание небольшой программы (на Access (VBA)?)

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт19 заявок408 просмотров

1. Необходимо создать программу, которая позволит вручную добавлять

пользователей системы - физических лиц (паспортные данные, история

обращений, могут быть фотографии).

2. Так-же, вручную добавлять объекты, которыми пользователи могут

пользоваться, есть определенный набор характеристик, также может

быть фото.

3. Создавать факт использования - т.е. связывать пользователей и объекты,

будут тоже несколько полей. Должны печататься акты по шаблону (Ворд или

Эксель). Должно меняться состояние - открытый-закрытый.

4. Должна присутствовать возможность печатать несколько отчетов:

по открытым и просроченным актам, по закрытым за опр. интервал + ещё

1-2

5. Настройки должны делаться пользователем, не знакомым с программированием.

То есть где-то прописывать пути к шаблонам, и адреса ячеек/имена полей, где

размещать данные при формировании

6. Должны поддерживаться 3 типа пользователей (Администратор - добавляет

пользователей, настраивает шаблоны; Менеджер - печать отчетов + работа по

заявкам; Оператор - только работа по заявкам)

7. По возможности интересует сохранение истории действий пользователей.

Сейчас автоматизация осуществляется своими силами и она фрагментированная,

бюджет очень ограничен и еще обсуждается. Пишите примерные сроки и цены.

Спасибо!

VBA
15 лет назад
DenisKoP
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсинг базы с сайта

    Уважаемые коллеги, необходимо взять с сайта http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/ базу всех аккредитованных вузов и поместить в эксель файл для последующей удобной навигации по переченю аккредитованных образовательных программ. В заявке прошу ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Шаблон базы 1с

    $35

    Для интернет-магазина (Битрикс) необходимо сделать шаблон базы товаров на 1с. В дальнейшем эта база будет наполняться владельцами магазина и выгружаться/загружаться на сайт. В магазине 15 категорий товаров и около сотни табличных параметров ...

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Открыть готовую базу MySQL

    Есть база данных MySQL, есть приложение которое её раньше открывало, через HeidiSQL_4 и mysql-5.0.67-win32, после переустановки ОС приложение перестало открывать базу. Нужно рассказать, как правильно настроить HeidiSQL_4 ...

    MySQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Преобразовать структуру таблицы

    Необходим скрипт (предпочтительно хранимая процедура MySQL), который позволит преобразовать одномерную таблицу (MySQL) в три связанные. Подробное техническое задание в приложении.

    MySQL
    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка таблицы MySQL

    В таблице SQL есть строки с тектовым полем post_text где ссылки имеют такой вид : http://www.sit e.co/im ... ***.JPG Эти ссылки должны иметь вид : [img:12lhumc1]http://www.site.com/images/P3280002.JPG[/img:12lhumc1] Ссылки практически все ...

    MySQLSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить ошибку базы SQL

    Есть сайт http://www.avtoradio.net/ - но перестал работать по причине, блокировки его хостером. http://www.avtoradio.net/index6 - его вид можно посмотреть здесь. На вопрос хостеру о причине блокировки, был получен следующий ответ: ...

    MySQLSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется создать БД в Microsoft Access

    $10

    Для людей, знающих Microsoft Access. Требуется создать БД в Microsoft Access по 4-5 звёздочным гостиницам в Риге (http://www.booking.com/searchresults.html?sid=f8dc63dd01f97431dba9c7acfe8e4c4a;class_interval=1;idf=1;offset=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;ss_all=0;city=-3212216;origin=disamb) Там всего около 35 гостиниц, всё можно делать вручную, работа на ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад