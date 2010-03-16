Создание небольшой программы (на Access (VBA)?)

1. Необходимо создать программу, которая позволит вручную добавлять

пользователей системы - физических лиц (паспортные данные, история

обращений, могут быть фотографии).

2. Так-же, вручную добавлять объекты, которыми пользователи могут

пользоваться, есть определенный набор характеристик, также может

быть фото.

3. Создавать факт использования - т.е. связывать пользователей и объекты,

будут тоже несколько полей. Должны печататься акты по шаблону (Ворд или

Эксель). Должно меняться состояние - открытый-закрытый.

4. Должна присутствовать возможность печатать несколько отчетов:

по открытым и просроченным актам, по закрытым за опр. интервал + ещё

1-2

5. Настройки должны делаться пользователем, не знакомым с программированием.

То есть где-то прописывать пути к шаблонам, и адреса ячеек/имена полей, где

размещать данные при формировании

6. Должны поддерживаться 3 типа пользователей (Администратор - добавляет

пользователей, настраивает шаблоны; Менеджер - печать отчетов + работа по

заявкам; Оператор - только работа по заявкам)

7. По возможности интересует сохранение истории действий пользователей.

Сейчас автоматизация осуществляется своими силами и она фрагментированная,

бюджет очень ограничен и еще обсуждается. Пишите примерные сроки и цены.

Спасибо!