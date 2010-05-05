База данных абонентов (access + Delphi)

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Завершен11 заявок458 просмотров

Нужна прога к диплому (БД должна быть в access, а интерфейс в delphi )

отвечать только в проект, указывайте цену и сроки

если какие вопросы сразу отписывайте их сюда в проект.

исполнителя выберу в воскресенье - понедельник

Delphi
15 лет назад
viplancer
Владимир 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$70
7 дней
Очень хороший специалист. Сделал все хорошо и в срок. Только положительный впечатления от сотрудничества. Рекомендую.
Все супер, ТЗ отличное, приятен в общении, оплатил сразу же полностью весь проект, рекомендую

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Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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