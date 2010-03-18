Необходимо разработать конвертер адресов улиц в формат долгота ширина.

Пример:

дается адрес: Россия, Москва, Театральная пл., 1

конвертер должен дать результат: широта: 55.75998770672448 долгота: 37.6186466217041

Конвертер должен быть полностью автоматизирован, необходимо в автоматическом режиме

переводит каждый день по 2000 адресов в среднем.

Неплохо было бы если конвертер был сделан на PHP или любом другом открытом коде.

Можно сделать на Delphi но тогда с исходным кодом.

Процесс должен быть полностью автоматизирован, без участия человека.

Хорошо бы использовать БД Mysql.

Все адреса выверены с помощью yandex карт.

Приветствуется формирование сразу KML файлов.