Нужна прога к диплому (БД должна быть в access, а интерфейс в delphi ) отвечать только в проект, указывайте цену и сроки если какие вопросы сразу отписывайте их сюда в проект. ...
Необходимо разработать конвертер адресов
Необходимо разработать конвертер адресов улиц в формат долгота ширина.
Пример:
дается адрес: Россия, Москва, Театральная пл., 1
конвертер должен дать результат: широта: 55.75998770672448 долгота: 37.6186466217041
Конвертер должен быть полностью автоматизирован, необходимо в автоматическом режиме
переводит каждый день по 2000 адресов в среднем.
Неплохо было бы если конвертер был сделан на PHP или любом другом открытом коде.
Можно сделать на Delphi но тогда с исходным кодом.
Процесс должен быть полностью автоматизирован, без участия человека.
Хорошо бы использовать БД Mysql.
Все адреса выверены с помощью yandex карт.
Приветствуется формирование сразу KML файлов.
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