Требуется написание несложной БД Access для юридической компании

$20
Базы данныхЗакрыт9 заявок273 просмотра
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Требуется написание несложной БД Access для юридической компании, 

с элементами ввода данных в форму, с моментальной проверкой введенных данных по нескольким таблицам базы введенной информации и дальнейших "веток действий" (макросы, VBA).

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4 года назад
Petrovskiy
Игорь 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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